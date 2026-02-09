Im Fokus stehen in der laufenden Woche die am Mittwoch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Januar sowie die Revisionen der Referenzwerte. Der Konsens erwartet einen soliden Anstieg um 70'000 Stellen, doch der Markt werde empfindlicher auf eine Unterschreitung der Erwartungen reagieren, meinen die Experten von ING Bank. Weitere US-Daten sind die Einzelhandelsumsätze für Dezember am Dienstag und die Veröffentlichung des Verbraucherpreisindex für Januar am Freitag. Schwache Daten können den Dollar weiter belasten.