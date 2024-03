Der Kurs des Währungspaares betrug zum Jahreswechsel dann noch 0,9272 Franken pro Euro, was die SNB beunruhigte und die Schweizer Exporteure zu Klagen veranlasste. Am Markt begannen Spekulationen, die SNB könnte am Devisenmarkt eingreifen mit der Absicht, den Franken zu schwächen.