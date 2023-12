So mancher Marktbeobachter und Analyst staunte nicht schlecht, als Thomas Jordan, Präsident der Schweizerischen Nationalbank, während der Medienkonferenz nach der geldpolitischen Sitzung der SNB am 14. Dezember erklärte, dass die SNB auf weitere Devisenverkäufe verzichten werde. Der überraschende Part war dabei nicht der klaren Richtungswechsel in der Geldpolitik. Jordan hat dabei nämlich etwas gemacht, was er sonst nie tut: Er ist vom Redetext der Medienmitteilung abgewichen.