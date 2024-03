Ansonsten richtet sich der Fokus bereits auf wichtige Konjunkturdaten aus den USA, die im Verlauf der Woche anstehen. Grosse Aufmerksamkeit dürften am Dienstag Inflationszahlen für Februar auf sich ziehen, weil sie für den geldpolitischen Kurs der US-Zentralbank von hoher Bedeutung sind. Daneben werden am Donnerstag Umsatzdaten aus dem Einzelhandel und am Freitag das Konsumklima der Uni Michigan erwartet.