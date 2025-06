Die Europäische Zentralbank (SNB) ist nach Einschätzung des kroatischen Notenbankchefs Boris Vujcic mit Zinssenkungen nahezu durch, wenn sich die Inflation wie erwartet bei zwei Prozent einpendelt. «Ich würde zustimmen, dass wir fast fertig sind und uns in einer guten Position befinden», sagte der Währungshüter am Samstag am Rande einer Konferenz in seiner Heimat vor Journalisten.