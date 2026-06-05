«Insgesamt erschweren die irischen Zahlen die Interpretation des Konjunkturtrends in der Euro-Zone erheblich», sagte der Chefvolkswirt ‌des Vermögensverwalters Bantleon, Daniel Hartmann. Für die Europäische Zentralbank (EZB) macht das die Sache nicht einfacher. Sie dürfte kommenden Donnerstag ihren Leitzins zum ersten Mal seit fast drei Jahren ​anheben. ​Ökonomen rechnen fest damit, dass die Währungshüter ⁠den Einlagensatz von 2,0 auf 2,25 Prozent heraufsetzen ​werden. Seit dem Ausbruch ⁠des Iran-Kriegs ist die Inflation vor allem wegen des hohen Ölpreises gestiegen: Lag ‌die Teuerungsrate im Februar noch bei 1,9 Prozent, waren es im Mai schon 3,2 Prozent. Dies liegt deutlich über der Zielmarke der EZB ‌von zwei Prozent.