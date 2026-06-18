Die Wirtschaft im Euroraum würde aus Sicht der EZB auch bei etwas ‌höheren ⁠Zinsen nicht gehemmt. Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, ⁠Philip Lane, sagte am Donnerstag in London, man ziehe ‌verschiedene Modelle zur Bestimmung des neutralen ‌Zinses heran, bei ​dem die Wirtschaft noch nicht gebremst werde. Die Obergrenze dieser Spanne sei leicht von 2,25 auf 2,50 Prozent gestiegen. Zuvor hatte sich bereits der ‌niederländische Notenbankchef Olaf Sleijpen ähnlich geäussert. Die EZB hat die Zinsen jüngst auf 2,25 Prozent angehoben und ​sich weitere Schritte nach oben offengehalten.