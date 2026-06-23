Der Einkaufsmanagerindex für Industrie und Dienstleister stieg im Juni ⁠zum Vormonat zwar um einen Zähler auf 49,5 Punkte, wie der Finanzdienstleister ‌S&P Global am Dienstag zu seiner monatlichen ‌Unternehmensumfrage mitteilte. Das Barometer blieb ​damit allerdings weiter unter der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. Fachleute hatten nur einen Anstieg auf 49,1 Zähler erwartet. «Die Wirtschaft der Euro-Zone zeigt genügend Widerstandskraft, um ‌eine Rezession gerade noch zu vermeiden», sagte Chefökonom Chris Williamson von S&P Global Market Intelligence.