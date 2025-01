Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) verharrte von Oktober bis Dezember 2024 auf dem Niveau des Vorquartals, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag mitteilte. Im Sommerquartal war noch ein Wachstum von 0,4 Prozent herausgesprungen. Im Gesamtjahr ergab sich damit ein Plus von 0,7 Prozent in der Währungsunion.