Das ‌Bruttoinlandsprodukt (BIP) ‌im Währungsraum legte von Oktober bis Dezember zum Vorquartal um 0,3 Prozent zu, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Freitag auf Basis ​einer ersten Schätzung mitteilte. In einer Reuters-Umfrage ‌hatten Ökonomen nur mit einem Plus ‌von 0,2 Prozent gerechnet, nach 0,3 Prozent im Sommerquartal. Im Gesamtjahr sprang laut Eurostat im Euroraum beim BIP ein Plus von 1,5 Prozent heraus.