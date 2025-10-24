«Der Einkaufsmanagerindex für die Euro-Zone steigt den fünften Monat in Folge. Der Anstieg im Oktober ist in Anbetracht der vielfältigen Belastungen eine grosse Überraschung. In Deutschland fällt die Überraschung besonders markant aus. In der grössten Volkswirtschaft der Euro-Zone legt der aus dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe zusammengefasste Einkaufsmanagerindex von 52 auf 53,8 unerwartet deutlich zu. Während im verarbeitenden Gewerbe nur eine kleine Verbesserung zu verzeichnen ist, ist der deutsche Dienstleistungssektor im Oktober merklich optimistischer geworden. Es scheint so, dass das Infrastrukturprogramm und die Bemühungen um einen Bürokratieabbau die Zuversicht unter den Unternehmen stärken.»