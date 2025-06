Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Währungsraum ist von Januar bis März um 0,6 Prozent zum Vorquartal gestiegen, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte. Bisher hatte die Behörde ein Plus von 0,4 Prozent gemeldet. Ein wesentlicher Grund für die Revision war das starke Wachstum der irischen Wirtschaft im ersten Quartal, die wegen kräftig gestiegener Pharmaexporte in die USA um 9,7 Prozent zulegte. In einer ersten Schätzung war das BIP in Irland nur um 3,2 Prozent gestiegen.