«In der Eurozone kann man praktisch von einer Stagnation sprechen», so das Fazit von Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank - der Sponsorin der Umfrage. Auf der Länderebene sei zu beobachten, dass der Abwärtstrend in Frankreich durch den abgemilderten Rückgang in Deutschland ausgeglichen wurde: «Derzeit ist unklar, ob sich die Lage in naher Zukunft weiter verschlechtert oder verbessert.»