Das liegt auch an der schlechten Situation in Deutschland. In der grössten Volkswirtschaft der Währungsunion sank das Konjunkturbarometer um 2,4 auf minus 33,1 Punkte. Mit dem fünften Rückgang in Folge rutschte es auf den schlechtesten Wert seit fast einem Jahr ab. Sowohl Lage als auch Aussichten bewerteten die Anleger schlechter. «Deutschland ist erneut 'der schwache Mann Europas'», sagte Hübner. Die enormen Unsicherheiten, die durch die Energie- und Stromkrise für die Unternehmen bestünden, würden die deutsche Konjunktur immer tiefer in die Rezession ziehen.