Dies ist laut S&P Global in erster Linie auf den Mangel an Neuaufträgen zurückzuführen. Allerdings fiel das sechste Auftragsminus in Folge weniger gravierend aus als in den zurückliegenden vier Monaten. Das Export-Neugeschäft, inklusive des Handels innerhalb der Euro-Zone, sank hingegen erneut deutlich: «Man hat den Eindruck, dass die Euro-Zone-Wirtschaft immer tiefer im Schlamm versinkt», sagte Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank (HCOB) - der Sponsorin der Umfrage. «In den letzten vier bis fünf Monaten sind sowohl das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungssektor in vergleichsweise gleichbleibendem Tempo geschrumpft.»