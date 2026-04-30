Europa droht eine Rezession, sollte die Krise in der Strasse von Hormus nicht innerhalb eines Monats gelöst werden. Davor warnt Mark Dowding, Anlagechef für festverzinsliche Wertpapiere beim Vermögensverwalter RBC BlueBay.
Wie Dowding am Montag gegenüber Bloomberg TV erklärte, verschärft sich die Versorgungsstörung am Energiemarkt täglich; seit Beginn des Konflikts sei bereits eine Milliarde Barrel Öl verloren gegangen. Der stagflationäre Angebotsschock werde die globalen Märkte unterschiedlich treffen, wobei Europa und Asien stärker unter den Folgen leiden würden als die USA.
«Wenn das nicht innerhalb des nächsten Monats behoben wird, steuern wir in Europa auf eine Rezession zu. Ich glaube, das wird unvermeidlich», sagte Dowding.
Dowding hatte erwartet, was nun eingetroffen ist: Dass die Zentralbanken diese Woche keine Änderungen bei den Zinsen vornehmen werden. Er geht nun davon aus, dass die Federal Reserve die aktuellen Zinsen aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks bis zum Jahresende beibehalten wird. Er rechnet auch damit, dass die Inflation in den USA in Richtung 4 Prozent steigen wird, und prognostiziert, dass die Europäische Zentralbank den Weg für eine künftige Zinserhöhung begehen könnte.
«Wir werden Druck auf die Lebensmittelpreise sehen, Druck auf Aluminium, Druck auf viele Rohstoffe, und während sich das durch die Weltwirtschaft zieht, wird das die Inflation für eine gewisse Zeit hoch halten», sagte er.
Während der S&P 500 weiter auf Rekordhöhen steigt, glaubt Dowding, dass europäische Investoren die Risiken eines wirtschaftlichen Abschwungs ignorieren. «Europäische Aktien sind hier falsch bewertet, weil sie nicht einpreisen, dass ein reales, greifbares Rezessionsrisiko besteht», sagte er und schlug vor, dass Investoren inflationsgeschützte Anleihen als Absicherung in Betracht ziehen sollten.
«Global haben die Aktienmärkte noch nicht wirklich eingepreist, dass man es mit einem anderen wirtschaftlichen Umfeld zu tun hat, selbst wenn die Gewinne recht robust sind; man sieht sich mit höheren Anleiherenditen konfrontiert», so Dowding. «Man kann technisch argumentieren, warum US-Aktien abweichen können, aber ich glaube nicht, dass diese Argumentation in Europa viel Gewicht hat.»
(Bloomberg/cash)