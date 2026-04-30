Dowding hatte erwartet, was nun eingetroffen ist: Dass die Zentralbanken diese Woche keine Änderungen bei den Zinsen vornehmen werden. Er geht nun davon aus, dass die Federal Reserve die aktuellen Zinsen aufgrund des anhaltenden Inflationsdrucks bis zum Jahresende beibehalten wird. Er rechnet auch damit, dass die Inflation in den USA in Richtung 4 Prozent steigen wird, und prognostiziert, dass die Europäische Zentralbank den Weg für eine künftige Zinserhöhung begehen könnte.