Die Konzernerlöse legten währungsbereinigt um 1,6 Prozent auf 27,9 Milliarden Euro zu, wie der Bonner Konzern am Donnerstag mitteilte. Der operative Gewinn wuchs um 5,8 Prozent und damit etwas stärker als vom Unternehmen befragte Analysten prognostiziert hatten. Dank robuster Service-Umsätze im Festnetz und Mobilfunk sei der Betriebsgewinn in Europa um 8,1 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Dies sei das 25. Plus in Folge und der höchste Wert in diesem Zeitraum.