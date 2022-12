Die meisten weltweiten LNG-Lieferungen sind in langfristigen Verträgen mit grossen multinationalen Konzernen festgeschrieben, die weitgehend frei von staatlicher Kontrolle sind. Der französischen TotalEnergies beispielsweise gehört 20 Prozent an Russlands grösster Produktionsanlage in Jamal. Das Unternehmen hat zwar Neuinvestitionen in Russland gestoppt und Teile des Geschäfts im Land verkauft, will aber in Jamal bleiben, um die Gasversorgung Europas zu sichern - solange es die Sanktionen erlauben.