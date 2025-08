Donald Trump (79) ist im Zolldeal mit der Europäischen Union der grosse Sieger. Der US-Präsident hat die EU mit seinen Zolldrohungen in die Knie gezwungen. Diese ist zu abhängig von den USA, besonders militärisch, und konnte nicht mit der nötigen Stärke an den Verhandlungstisch treten. Folglich musste die EU die Kröte in Form eines Zollsatzes von 15 Prozent auf Exporte in die USA schlucken.