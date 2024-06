«Mehr an nationaler Selbstbestimmung»

Auch in Österreich gab es einen weiteren Rechtsruck. Die FPÖ landete mit 27 Prozent erstmals auf Platz eins, wie eine Trendprognose ergab. Im Vergleich zur EU-Wahl 2019 fuhr sie damit ein Plus von 9,8 Prozent ein. Die Partei kommt auf sechs Sitze im EU-Parlament, wo sie derselben Fraktion angehört wie die französische RN. «Es war dieses Mal wirklich ein starkes rot-weiss-rotes Zeichen, das man mehr an nationaler Selbstbestimmung haben möchte, weniger an Brüssel, weniger an Europäischem Parlament», sagte FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky im ORF.