Die absehbaren Folgen - Fabrikschliessungen, häufigere und länger andauernde Stromengpässe, soziale Unruhen - könnten sich bis ins nächste Jahrzehnt erstrecken. "Die Angst um die Energiesicherheit in Europa verursacht in den Schwellenländern Energiearmut", erklärt Saul Kavonic, Energieanalyst bei der Credit Suisse. "Europa saugt anderen Ländern das Gas ab, koste es, was es wolle."