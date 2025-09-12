Die Gespräche hätten wieder an Fahrt aufgenommen, nachdem sie im Juli wegen Unstimmigkeiten über die Unternehmensführung und die Bewertung ins Stocken geraten waren, sagten drei der Insider. Airbus-Chef Guillaume Faury hatte Anfang der Woche erklärt, die Unternehmen stünden kurz vor einer Einigung. «Wir haben auch damit begonnen, mit allen Beteiligten zu sprechen und die Genehmigung der Wettbewerbsbehörden einzuholen», sagte er vor Journalisten in Washington. Leonardo lehnte eine Stellungnahme ab, Airbus verwies auf die Faury-Aussage. Thales erklärte, bislang gebe es keine Vereinbarung, man arbeite weiter an dem Vorhaben. Das deutsche Verteidigungsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage.