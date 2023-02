Morgan Stanley erwartet weiter fallende Preise, da die Kavernen zu Ende des Winters noch in Schnitt zu 59 Prozent gefüllt sein könnten. “Es scheint jedoch unwahrscheinlich, dass die Käufer in der Lage sein werden, ihre Kaufkosten in vollem Umfang wieder hereinzuholen”, meint Bloomberg-Analyst Stefan Ulrich.