«Schrecklich einseitig»

Diplomaten aus Frankreich, Grossbritannien und Deutschland (E3), die ​2003 mit den Verhandlungen mit dem Iran begannen, sehen sich an den Rand gedrängt. Von 2013 bis 2015 arbeiteten die drei Staaten mit den USA zusammen, um das als JCPOA bekannte Abkommen zur Eindämmung des iranischen Atomprogramms im Gegenzug für eine Lockerung der Sanktionen zu erreichen. Trump war 2018 während seiner ersten Amtszeit aus dem Abkommen ausgestiegen und hatte es als «schrecklich einseitig» bezeichnet. Nach 40-tägigen Luftangriffen nahmen US- und iranische Unterhändler Anfang des Monats in Islamabad Gespräche auf. Hauptknackpunkt dabei ist nach wie vor das iranische Atomprogramm.