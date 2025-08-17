Vieles war nach dem Alaska-Gipfel von Trump und Putin noch unklar. Experten sehen Putin als taktischen Sieger. Denn er überzeugte Trump offenbar, von dessen bisherigen Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand abzurücken. Stattdessen soll nun direkt über eine Friedenslösung verhandelt werden. Das hat Russland seit langem gefordert. Die Europäer pochen dagegen auf eine vorangehende Waffenruhe, schon weil offenbar Gespräche auf Basis der bisherigen Frontlinie geführt werden sollen. «Wir brauchen echte Verhandlungen, was bedeutet, dass wir dort anfangen können, wo die Frontlinie jetzt ist», sagt Selenskyj in Brüssel. Um über ein endgültiges Abkommen zu verhandeln, sei deshalb zunächst ein Waffenstillstand notwendig.