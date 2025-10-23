Das fusionierte, noch namenlose Unternehmen, das 2027 den Betrieb aufnehmen soll, kommt mit 25.000 Mitarbeitern auf einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. In den Verhandlungen war es als «Project Bromo» bezeichnet worden. Konkret werden Thales Alenia Space und Telespazio - zwei Joint Ventures der Rüstungskonzerne Thales und Leonardo - mit zwei Airbus-Töchtern und dem Rest der Satellitengeschäfte von Leonardo und Thales unter einer gemeinsamen Holding gebündelt. Investmentbankern zufolge wird diese mit sechs Milliarden Euro bewertet. Die Ariane-Trägerraketen sind ausgeklammert. Sitz werde Toulouse sein, die Produktionsstandorte verteilen sich auf Frankreich, Deutschland, Italien und Grossbritannien.