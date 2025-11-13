Die Schweiz verzeichnete im dritten Quartal ein Dividendenwachstum von 8,2 Prozent, obwohl nur drei Unternehmen eine Dividende ausschütteten. Ein Unternehmen aus dem Luxusgütersektor trug am stärksten zum Wachstum bei. Capital Group nennt den Namen des Unternehmens zwar nicht, doch es handelt sich um Richemont. Die Firma zahlte ihre Dividende von 3 Franken pro Aktie im September aus.