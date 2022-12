Wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte, wurden insgesamt 447,5 Milliarden Euro an Krediten (TLTROs) zurückgezahlt. Die Summe liegt klar über der Markterwartung von 333 Milliarden Euro. Bereits Mitte November hatte es eine erste Rückzahlung durch Geschäftsbanken der Eurozone gegeben. Damals war die Zahlung allerdings mit rund 296 Milliarden Euro deutlich niedriger ausgefallen.