Über 81 Prozent der Befragten rechneten damit, dass sich die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union (EU) verschlechtern werden, teilte das Center for Financial Studies (CFS) am Donnerstag in Frankfurt mit. Rund 83 Prozent gingen davon aus, dass Firmen aus der EU verstärkt in den USA investieren werden, um Handelsbarrieren zu umgehen. Auf der anderen Seite erwarteten etwa 73 Prozent der Finanzmanager, dass Unternehmen aus den USA weniger in der EU investieren.