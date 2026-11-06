Die jüngste Verkaufswelle bei europäischen KI- und Tech-Aktien ist zum Wochenschluss abgeebbt. Der entsprechende Branchenindex notierte mit einem ‌Aufschlag ⁠von 0,3 Prozent knapp im Plus, nachdem er am Donnerstag um ⁠mehr als drei Prozent abgerutscht war. Im Dax rückten Infineon um drei Prozent ‌vor und waren damit stärkster Wert. Aixtron legten ‌im MDax 4,2 Prozent zu. ​Beide Chip-Werte waren am Vortag um jeweils mehr als acht Prozent abgetaucht. Die Furcht vor einer stärkeren Regulierung der KI-Branchen nach dem Erdrutschsieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen hatte zuletzt ein Tech-Beben an den ‌Börsen in den USA und Asien ausgelöst.