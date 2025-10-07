Die Branche mit Konzernen wie Thyssenkrupp, Salzgitter und ArcelorMittal kämpft mit einer schwachen Nachfrage wichtiger Kunden etwa aus der Auto-Industrie und dem Maschinenbau. Zudem machen der Schwerindustrie die hohen Energiekosten und die Konkurrenz durch Billiganbieter aus Fernost zu schaffen. Die Unternehmen hatten die Bundesregierung und die EU-Kommission zu einem schärferen Vorgehen insbesondere gegen Importe aus China aufgefordert: