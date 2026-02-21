Nur Stunden später legte Trump jedoch nach und kündigte neue Zölle auf einer ‌anderen gesetzlichen Grundlage an. Er werde für 150 Tage einen ​globalen Zoll von zehn Prozent zusätzlich zu bereits existierenden Zöllen erheben, erklärte Trump. Unabhängig von den nun richterlich gekippten Zöllen erheben die USA andere Abgaben, so beispielsweise unter Verweis auf die nationale Sicherheit auf Stahl von 50 Prozent. Mit Trumps neuem Anlauf für pauschale Zölle auf Basis eines anderen Gesetzes bestätigte sich, was der Verband der Chemischen Industrie (VCI) unmittelbar nach dem Urteil vorausgesagt hatte.