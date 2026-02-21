Italiens Winzer und Irlands Whiskey-Produzenten, deutsche Chemiekonzerne und französische Kosmetikunternehmen - für sie alle hat die Entscheidung nach Angaben ihrer Industrieverbände einen bitteren Beigeschmack: Sie fürchten, dass die Unsicherheit im internationalen Handel damit weiter steigen könnte. In der Folge drohten Handelsbeziehungen noch komplizierter werden, nachdem im vergangenen Jahr so mühsam einzelne Vereinbarungen ausgehandelt wurden. Der Supreme Court hatte am Freitag einen Grossteil der von US-Präsident Donald Trump verhängten Zölle für unrechtmässig erklärt.
Nur Stunden später legte Trump jedoch nach und kündigte neue Zölle auf einer anderen gesetzlichen Grundlage an. Er werde für 150 Tage einen globalen Zoll von zehn Prozent zusätzlich zu bereits existierenden Zöllen erheben, erklärte Trump. Unabhängig von den nun richterlich gekippten Zöllen erheben die USA andere Abgaben, so beispielsweise unter Verweis auf die nationale Sicherheit auf Stahl von 50 Prozent. Mit Trumps neuem Anlauf für pauschale Zölle auf Basis eines anderen Gesetzes bestätigte sich, was der Verband der Chemischen Industrie (VCI) unmittelbar nach dem Urteil vorausgesagt hatte.
«Neue Zölle auf anderer Rechtsgrundlage sind jederzeit möglich. Die handelspolitischen Turbulenzen verschwinden nicht – sie wechseln nur das Spielfeld», hatte VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Grosse Entrup erklärt. Grund zur Entwarnung sehe er nicht. «Für unsere Unternehmen beginnt jetzt keine Phase der Stabilität, sondern eine neue Runde der Unsicherheit.» Wer glaube, damit sei der Zollkonflikt erledigt, irre. Der VCI vertritt Konzerne wie BASF, Bayer und Evonik.
In anderen Ländern befürchten Unternehmen ebenfalls, dass Trump andere Wege finden wird, um Abgaben zu erheben. Dies würde den Vorteil der nun aufgehobenen Zölle zunichtemachen. Die Richter am Supreme Court hatten am Freitag mit einer Mehrheit von sechs zu drei Stimmen die Entscheidung einer niedrigeren Instanz bestätigt, wonach der republikanische Präsident mit der Anwendung eines für nationale Notstände gedachten Gesetzes seine Befugnisse überschritten habe. Allerdings gilt eine Rückerstattung von zu viel gezahlten Zöllen als schwierig.
So reagiert auch der italienische Weinverband UIV verhalten. «Diese Entscheidung riskiert einen Bumerang-Effekt, der zu weiterer Unsicherheit und einem Aufschub von Bestellungen führt, während die Händler auf klarere rechtliche Rahmenbedingungen warten», sagte UIV-Generalsekretär Paolo Castelletti. Für die italienische Weinbranche sind die USA mit Exporten im Wert von rund 1,9 Milliarden Euro im Jahr 2024 der wichtigste Markt.
Für Massimiliano Giansanti, Präsident des italienischen Bauernverbandes Confagricoltura, kommt das Urteil zur Unzeit. Es verkompliziere die Lage für die Exporteure genau in dem Moment, in dem sie begonnen hätten, sich an die US-Zölle anzupassen. «All dies erzeugt eine grosse Instabilität in einer Zeit, in der wir Sicherheit brauchen.»
Der französische Kosmetikverband FEBEA, zu dessen Mitgliedern L'Oreal zählt, erklärte, man beobachte die Reaktion der US-Regierung genau. «Wir sind die Wendungen bei diesem Thema gewohnt», sagte Generalsekretär Emmanuel Guichard.
Eoin Ó Catháin, Direktor des irischen Whiskey-Verbands, zeigte sich ernüchtert: «Dies ist kein Allheilmittel, um die Zölle loszuwerden», sagte er. «Es ist nur eine weitere Komplikation, eine weitere Wendung in der Geschichte.»
(Reuters)