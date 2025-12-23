Wer genau betroffen ist und aus welchen Ländern diejenigen stammen, geht aus der Mitteilung des Aussenministeriums nicht hervor. Aussenminister Marco Rubio stellte auf X jedoch einen Bezug zu Europa her: «Viel zu lange haben Ideologen in Europa organisierte Bemühungen angeführt, um amerikanische Plattformen dazu zu zwingen, amerikanische Standpunkte zu bestrafen, die ihnen nicht passen», schrieb er.