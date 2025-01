Angesichts bestehender Unsicherheiten sei ein vorsichtiges Vorgehen nach wie vor gerechtfertigt, hiess es in den Protokollen zum Zinstreffen der Europäischen Zentralbank (EZB) am 11. und 12. Dezember, die die Notenbank am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte. «Nichtsdestotrotz, sollte sich die Basisprognose für die Inflation in den nächsten Monaten und Quartalen bestätigen, wurde ein schrittweises Zurückfahren der restriktiven Geldpolitik als angemessen erachtet», hiess es darin.