«Mit diesem Zinsschritt ist jetzt erstmal Pause. Ob noch mehr geldpolitische Straffung notwendig ist, richtet sich danach, ob der Inflationsrückgang im kommenden Jahr anhält oder nicht», kommentierte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank, die Beschlüsse. «Zinssenkungen wird es allerdings so schnell nicht geben.» Aus Sicht seines Kollegen Michael Heise, Chefvolkswirt von HQ Trust, kann sich die EZB nun die Zeit nehmen, um die Auswirkungen ihrer Geldpolitik auf die Gesamtwirtschaft und die Inflation in den nächsten Monaten zu analysieren. «Da zu erwarten ist, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten schwach bleibt und die Arbeitsmärkte in der Währungsunion auf die bisherigen Zinssteigerungen mit geringerem Beschäftigungsaufbau reagieren, dürfte die zehnte auch die letzte Zinserhöhung in diesem Zyklus gewesen sein.»