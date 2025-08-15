Seit Beginn des Jahres ist der Preis für europäisches Erdgas tendenziell immer weiter gesunken. In dieser Zeit hat sich der Rohstoff um etwa 35 Prozent verbilligt. Mittlerweile liegt die Notierung wieder auf dem Niveau, das sie vor Beginn des Ukraine-Kriegs hatte. Im Jahr 2022 war der Gaspreis zu Beginn des Kriegs zeitweise bis über 300 Euro je Megawattstunde in die Höhe geschossen.