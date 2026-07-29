In der ersten Wochenhälfte hatte noch die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg für einen Rückgang des Gaspreises gesorgt. Zuvor war die Notierung stark gestiegen, nach gegenseitigen Angriffen der USA und des Iran und einer erneuten Blockade der Strasse von Hormus. Im Verlauf des Juli hat sich europäisches Erdgas mittlerweile um etwa 37 Prozent verteuert. Zeitweise erreichte der Preis bei 64,48 Euro den höchsten Stand seit März.