Bestandsinvestoren und neue Geldgeber stellten insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung, teilte das von der früheren Airbus-Managerin Helene Huby mitgegründete und geleitete The Exploration Company (TEC) am Sonntag mit. Dies sei die bislang grösste sogenannte Serie B-Finanzierungsrunde in der europäischen Raumfahrtindustrie.