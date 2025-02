Der Verband befürchtet, die Hersteller müssten 16 Milliarden Euro an «schädlichen» Bussgeldern zahlen, da sie das strengere Limit von 93,6 Gramm CO2-Ausstoss im Flottendurchschnitt für Pkw überschreiten dürften. Das Geld fehle dann für weitere Investitionen in die Elektromobilität. Weniger Verbrennerautos zu verkaufen oder den E-Absatz mit Preissenkungen anzukurbeln, um den CO2-Ausstoss zu senken, seien keine Optionen, da beides zu Verlusten führe. ACEA wirbt deshalb bei der EU-Kommission dafür, mehr Zeit zum Erfüllen der Ziele zu bekommen, wenn die Kommission am 5. März einen Aktionsplan zur Stärkung der Autoindustrie vorlegt. Der dazu laufende Strategiedialog mit der Industrie zeige, dass in der EU ein Gefühl der Dringlichkeit angesichts der Problematik herrsche.