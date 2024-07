Nach der Sanierung der Strecke Frankfurt-Mannheim mit einer fünfmonatigen Vollsperrung ab Montagabend folgen dann weitere Trassen, sagte der FDP-Politiker am Montag. «Sodass wir am Ende dieser Sanierungsperiode Hochleistungskorridore haben und eines der modernsten Schienennetze Europas.» Die Sanierungen sollen Zug um Zug bis 2031 umgesetzt werden. Dafür brauche es einen Kraftakt, eine Ausbesserung unter dem rollenden Rad sei nicht mehr möglich, sagte er am Baustellenstandort in Gernsheim. Zwischen Frankfurt und Mannheim passiere während der Vollsperrung etwas in fünf Monaten, was sonst sechs bis acht Jahre dauere. Noch nie seien solche Summen in so kurzer Zeit in das Netz investiert worden.