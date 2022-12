Das ungenierte Refüsieren von bestellter Ware belastet die Umwelt, und es schmälert die Rendite des Handels. Fast ironisch wirkt deshalb ein weiterer Befund von DPD: So geben in der Umfrage 64 Prozent der besonders aktiven Schweizer Online-Shopper an, Wert auf ein umweltbewusstes Handeln von Unternehmen und Marken zu legen. Just diese fleissigen Internetkäufer sind die Gruppe, die am meisten Lieferungen zurückschickt und so die Umwelt belastet.