Auch am Rohölmarkt sorgten Spekulationen auf Friedensgespräche zwischen ​den USA und dem Iran für Entspannung. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils um ein Prozent auf 94,68 und 88,55 Dollar je Barrel. Anleger hofften, dass die Gespräche in dieser Woche stattfinden und zu einem grösseren Angebot aus der wichtigen Förderregion im Nahen Osten führen werden. Zum Wochenauftakt hatten die Ölpreise noch um rund sechs Prozent zugelegt, nachdem der ‌Iran die Strasse von Hormus erneut geschlossen und die USA im Rahmen ihrer Blockade der iranischen Häfen ein iranisches Frachtschiff beschlagnahmt hatten.