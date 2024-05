Der Markt für Bestatter und Krematorien ist in Europa stärker fragmentiert als in anderen Regionen, insbesondere in Deutschland, so Björn Wolff, Gründer von Mymoria. Sein Unternehmen, das Bestattungsdienstleistungen anbietet, hat in den letzten Jahren ebenfalls Konkurrenten aufgekauft und will dies auch fortführen.