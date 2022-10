Der Industrieverband Acea fordert angesichts dessen die Politik auf, ihre Unterstützung für die Branche zu verstärken, die sich noch immer von der Pandemie erholen muss. Der PKW-Absatz werde in diesem Jahr voraussichtlich um 1 Prozent auf 9,6 Millionen Fahrzeuge sinken, warnte der Verband. Die Prognose geht zwar von einer gewissen Erholung in den letzten Monaten des Jahres aus. Allerdings dürfte diese nach Ansicht der Acea nicht ausreichen, um die Prognose vom Februar zu erreichen, wonach die Branche in diesem Jahr zu Wachstum zurückkehren sollte.