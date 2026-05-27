Die robuste Nachfrage ist ein positives Signal für europäische Autobauer, die mit Überkapazitäten, US-Zöllen und nachlassenden Verkäufen in China kämpfen. Der Absatz von Elektroautos wächst, weil erschwinglichere Modelle sowohl von heimischen Herstellern wie Volkswagen und Stellantis als auch von chinesischen Marken wie BYD verfügbar sind. In Deutschland, Europas grösstem Markt, wo eine neue Förderung gilt, stiegen die Elektroautoverkäufe um 41 Prozent.