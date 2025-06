Die Deutsche Bank fühlt sich «geehrt», gemeinsam mit der Europäischen Investitionsbank an einem Projekt zur Bereitstellung von 1 Milliarde Euro für Verteidigungsunternehmen und -projekte zu arbeiten, erklärte Fabrizio Campelli, Leiter des Bereichs Corporate Bank und Investment Bank, in einer Pressemitteilung am Mittwoch. «Die Botschaft ist klar: Wir sind bereit, die Widerstandsfähigkeit der europäischen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie zu stärken.»