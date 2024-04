Sewing hatte schon im vergangenen Jahr in seiner Rolle als Deutsche-Bank-Chef gefordert, Banken als strategisch wichtige Branche, als Schlüsselfaktor für die europäische Souveränität anzuerkennen. Es ist jedoch das erste Mal, dass der EBF offiziell einen solchen Status für die Branche beansprucht. Die Europäische Union (EU) veröffentlicht keine Liste von Sektoren, die sie als strategisch bedeutsam erachtet. In den vergangenen 20 Jahren habe Europa die Verteidigung an die USA ausgelagert, die Energieversorgung an Russland und die Industrieproduktion an China, sagte Wim Mijs, der als CEO das Tagesgeschäft des EBF leitet, in einem Journalisten-Briefing zur Vorstellung des Berichts. Eine gründliche Betrachtung der strategischen Sektoren Europas sei daher erforderlich.