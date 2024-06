Beim grössten europäischen Chip-Projekt, dem insgesamt 30 Milliarden Euro schweren Intel-Werk in Magdeburg, sollen die Vorarbeiten im Laufe des Jahres beginnen. Zuvor gilt es aber noch, 80.000 Lkw-Ladungen Mutterboden vom künftigen Werksgelände abzutransportieren. Deutschen Umweltgesetzen zufolge muss dieser an Landwirte verteilt werden. TSMC will mit den Bauarbeiten in Dresden im vierten Quartal 2024 beginnen und sie 2027 abschliessen. In diesem Rahmen habe der taiwanische Konzern sogar «Zauneidechsen umgesiedelt, um das Wohlergehen dieser einheimischen Reptilien zu gewährleisten».