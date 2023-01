Iberdrola geht davon aus, dass die Stromproduktion aus erneuerbaren Energien bis 2040 weltweit versechsfacht werden muss, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Spaniens grösster Energieversorger will bis 2025 weltweit eine Gesamtkapazität von 52 Gigawatt erreichen und investiert in den nächsten drei Jahren 27 Milliarden Euro in die Netze.