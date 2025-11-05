Die Erwartungen an die US-Firmen liegen allerdings deutlich höher: Für die Mitglieder des US-Index S&P 500 wird den Daten zufolge ein Gewinnwachstum von 13,8 Prozent prognostiziert. Von den US-Unternehmen, die bereits berichtet haben, übertrafen mehr als 80 Prozent die Analystenschätzungen – die höchste Rate seit vier Jahren. Im europäischen STOXX 600 schafften dies hingegen nur 55,3 Prozent. Dazu gibt es innerhalb Europas grosse Unterschiede: Während für polnische Unternehmen ein Gewinnplus von 65 Prozent erwartet wird, dürften die Gewinne in Dänemark und Norwegen um 20,8 und 14,9 Prozent sinken.